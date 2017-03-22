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09:31 (мск), источник: Volga News

Четверо детей спасены с дрейфующей льдины у стрелки рек Волга и Самара

Во вторник, 21 марта, вечером на стрелке рек Волга и Самара очевидцем были обнаружены на дрейфующей льдине четверо подростков, сообщили в ПСС по Самарской области.

По данным спасателей, льдина находилась на стрежне реки Самара. Добраться самостоятельно до берега у детей возможности не было. Надвигающиеся сумерки могли осложнить спасательную операцию.

В 18.22 от спасательной станции «Центральная» к месту происшествия было направлено судно на воздушной подушке «Нептун». Детей на льдине спасатели заметили за 500 метров. Подход «Нептуна» к дрейфующей льдине затрудняли ледяные торосы.

В 18.55 пострадавших подняли на борт спасательного судна и доставили на спасательную станцию для передачи родителям после проведенной профилактической беседы.

«В этот раз катание на льдине для подростков закончилось удачно благодаря неравнодушию очевидца и оперативным действиям спасателей, — отметили в ПСС по Самарской области. — Такое стечение обстоятельств не всегда может быть счастливым. Не рискуйте понапрасну, берегите свою жизнь.».

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