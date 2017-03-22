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03:18 (мск), источник: VLADNEWS

Здание полиции горело во Владивостоке

Обстоятельства случившегося выясняются.

Источник: VLADNEWS

Вечером во вторник, 21 марта, во Владивостоке произошло возгорание в отделение УМВД по адресу Махалина, 3А, сообщает РИА VladNews.

По словам очевидцев, возгорание произошло в подвале здания.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, все сотрудники и жильцы дома были экстренно эвакуированы.

Благодаря слаженной работе пожарных возгорание было локализовано.

Никто не пострадал. Площадь возгорания составила 25 кв. метров.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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