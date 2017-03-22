В Индонезии на острове Бали произошло землетрясение магнитудой 5,5
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду на индонезийском острове Бали, сообщила Геологическая служба США (USGS).
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду на индонезийском острове Бали, сообщила Геологическая служба США (USGS).
Толчки были зафиксированы в 07.10 по местному времени (02.10 мск) в южной части острова Бали, в 10,2 километра к
Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6−7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.