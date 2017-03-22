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03:06 (мск), источник: РИА Новости

В Индонезии на острове Бали произошло землетрясение магнитудой 5,5

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду на индонезийском острове Бали, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 07.10 по местному времени (02.10 мск) в южной части острова Бали, в 10,2 километра к северо-востоку от города Денпасар. Очаг землетрясения располагался на глубине 118,4 километра.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6−7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

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