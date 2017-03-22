Пятьсот доз героина изъяли в Приморье

Жители края информируют сотрудников полиции о точках сбыта наркотиков и психоактивных веществ. Так, благодаря сообщению местного жителя сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Находка задержали 42-летнюю местную жительницу по подозрению в распространении наркотиков", — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские установили, что женщина долгое время занималась торговлей героином на территории Находкинского городского округа. Дома у задержанной полицейские обнаружили и изъяли электронные весы.

Кроме того, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Находка нашли тайник на пустыре в районе улицы Дзержинского. Там они обнаружили более 63 граммов героина, что составляет около 500 разовых доз.

«По фактам незаконного сбыта наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело, подозреваемая заключена под стражу», — говорится в сообщении.