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03:19 (мск), источник: VLADNEWS

Школьник спрыгнул с 9 этажа дома во Владивостоке

Ребенок находится в реанимации.

Мальчик 15-ти лет спрыгнул с 9 этажа во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в Советском районе Владивостока. По неизвестным пока причинам, школьник спрыгнул с 9 этажа балкона. Представитель Следственного комитета Приморья рассказал корреспонденту РИА VladNews, что семья мальчика и сам подросток характеризуются положительно. Сейчас подросток находится в тяжелом состоянии в реанимации. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

В данный момент Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

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