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03:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Весеннее половодье угрожает затопить 15 муниципалитетов Приморья

В зоне особого внимания — районы, наиболее пострадавшие от катастрофического наводнения прошлого года.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 марта, PrimaMedia.

Синоптики прогнозируют в Приморье сложную весну. Реки в крае начнут вскрываться уже в первой декаде апреля, и их разлив угрожает затопить 15 из 37 муниципалитетов Приморского края. В зоне особого внимания — районы, наиболее пострадавшие от катастрофического наводнения прошлого года, вызванного тайфуном «Лайонрок», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

По последней информации Росгидромета, вскрытие ото льда большинства рек Дальневосточного федерального округа (ДФО) ожидается в сроки, преимущественно близкие к норме. Так, в первой декаде апреля начнется разрушение ледяного покрова на реках юга Приморского края. Во второй и третьей декаде апреля начнется ледоход на реках севера Приморского края.

Подготовка к весеннему паводку в Приморье уже активно ведется. Так, власти края обещают до конца марта обследовать дамбы во всех 16 муниципалитетах, которые могут оказаться в опасной зоне во время паводка.

Так, в Красноармейском районе необходимо закончить ремонт на шести дамбах. На реке Милоградовка в Ольгинском районе необходимо завершить сооружение временной насыпи, протяженностью 500 метров, пока идет ее проектировка.

Для борьбы с паводком сформирована группировка из почти 11 тыс. человек и более 2,3 тысяч единиц спецтехники. В бюджете региона зарезервировано около 28 млн рублей для проведения противопаводковых мероприятий.

Напомним, что во время мощнейшего наводнения, вызванного тайфуном «Лайонрок» в конце августа — начале сентября 2016 года, в Приморье были подтоплены 170 населенных пунктов в 25 районах края. Отсутствовала связь с 50 населенными пунктами с населением почти 29 тысяч человек, были повреждены 43 участка дорог общей протяженностью почти 300 км, и 74 автомобильных моста. Отрезанными были 48 населенных пунктов в 12 районах края.

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