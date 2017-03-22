Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Приморье
Виновник аварии угнал авто с автомойки.
Виновник аварии угнал авто с автомойки.
Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Уссурийске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о серьезной аварии. Инцидент случился ранним утром 21 марта в городе Уссурийске в районе улицы Муравьева, 68. Водитель Toyota Belta двигался со стороны улицы Некрасова в направлении улицы Степана Разина. В
Как удалось выяснить, владельцем автомобиля является 28-летняя местная жительница, которая об аварии узнала от сотрудников полиции. Женщина пояснила, что оставила свою машину на автомойке на улице Некрасова, сотрудник которой воспользовался ключом от автомобиля клиентки и самовольно завладел транспортным средством.
По данному факту в отделе полиции проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.