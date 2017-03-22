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03:56 (мск), источник: VLADNEWS

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Приморье

Виновник аварии угнал авто с автомойки.

Источник: 25.мвд.рф

Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Уссурийске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД россии по Приморью.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о серьезной аварии. Инцидент случился ранним утром 21 марта в городе Уссурийске в районе улицы Муравьева, 68. Водитель Toyota Belta двигался со стороны улицы Некрасова в направлении улицы Степана Разина. В какой-то момент мужчина не сумел справиться с управлением транспортного средства на скользком участке трассы и врезался в дерево. Удар был такой силы, что водитель скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

Как удалось выяснить, владельцем автомобиля является 28-летняя местная жительница, которая об аварии узнала от сотрудников полиции. Женщина пояснила, что оставила свою машину на автомойке на улице Некрасова, сотрудник которой воспользовался ключом от автомобиля клиентки и самовольно завладел транспортным средством.

По данному факту в отделе полиции проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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