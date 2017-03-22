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03:53 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Одноэтажный продуктовый магазин сгорел ночью в спальном районе Владивостока

Площадь пожара составила 70 кв метров, в ликвидации огня участвовало 19 пожарных и три спецмашины.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 марта, PrimaMedia.

Продуктовый магазин вместе с товаром сгорел ночью 22 марта в районе дома по улице Надибаидзе, 1 во Владивостоке. Как сообщил ИА PrimaMedia сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю, общая площадь пожара составила около 70 кв метров, погибших и пострадавших нет.

— Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 03.45. Спустя девять минут на место прибыли пожарные расчеты. Горела крыша, потолочные помещения, внутренняя отделка и частично полки с продуктами. Общая площадь пожара составила 70 кв метров, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что локализовать пожар удалось в 03.54 а полностью ликвидировать — в 05.21. В тушении приняло участие 19 человек и три пожарных машины.

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