В США обвиняют гражданина Литвы в кибермошенничестве на $100 миллионов

Римасаускас задержан в Литве по временному ордеру, уточнили прокуроры.

Подозреваемый с помощью взлома электронной почты вынудил две интернет-компании в США перечислить на его счета более 100 миллионов долларов, говорится в обвинительном заключении. По данным прокуроров, подозреваемый зарегистрировал в Литве компьютерную компанию, которая копировала название известной компании из Азии. Затем он послал двум компаниям-жертвам письма с требованием перечислить деньги, которые они были должны настоящей азиатской компании, что те и сделали. Какие именно компании в США пострадали, не сообщается, но речь идет о двух крупных транснациональных фирмах.

Рамасаускас, по заявлению прокуроров, также подделывал инвойсы, письма и контрактную документацию.

Обвиняемому в случае выдачи грозит до 20 лет тюрьмы по статьям «Мошенничество» и «Отмывание денег».