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04:21 (мск), источник: РИА Новости

В Венесуэле задержали группу детей по подозрению в убийстве военных

МЕХИКО, 22 мар — РИА Новости. Прокуратура Венесуэлы сообщила во вторник о задержании группы детей, подозреваемых в убийствах военнослужащих венесуэльской армии с целью ограбления.

По сообщению ведомства, задержаны трое подростков 14, 15 и 17 лет, причем среди них была несовершеннолетняя девочка. Помимо подростков, в банду входили как минимум двое детей 8 и 12 лет, которые направлены в специальное детское учреждение.

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Убийства были осуществлены в Каракасе в воскресенье, когда двое военных вышли из ресторана покурить. Дети выхватили у них ценные вещи и бросились бежать, а при попытке догнать их военные были атакованы остальной частью банды с применением холодного оружия. В итоге два сержанта получили многочисленные ножевые ранения, не совместимые с жизнью, сообщает портал Universal.

На росте уровня преступности в Венесуэле сказывается тяжелая экономическая ситуация в стране. По данным независимой организации Observatorio Venezolano de Violencia, 2015 год Венесуэла закончила на уровне 90 убийств на каждые 100 тысяч человек населения, что является самым высоким показателем для страны, не ведущей военных действий.

Официальные венесуэльские власти всегда опровергали данные по преступности, публикуемые Observatorio Venezolano de Violencia, заявляя, что целью этой статистики является опорочить имидж страны. Так, по итогам 2014 года генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас называла цифру в 62 убитых на каждые 100 тысяч населения, а Observatorio Venezolano de Violencia заявляла, что власти считают только те случаи, по которым было заведено уголовное дело.

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