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04:23 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае пациентка напала на врача скорой помощи

Фельдшер, молодая девушка, сейчас находится в больнице.

После выезда на очередной вызов к пациенту, медицинская помощь потребовалась врачу скорой помощи.

Поздним вечером 19 марта в Канске пациентка вызвала скорую помощь. Когда медики прибыли на место, между фельдшером и пациенткой произошел конфликт, после которого врача доставили в больницу. А на место происшествия выехали сотрудники полиции, для выяснения всех обстоятельств.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю, фельдшер указала пациентке на то, что та несвоевременно обратилась за медицинской помощью из-за травмы. После этого женщина и ударила доктора. «В настоящее время пострадавшая госпитализирована. По факту ее обращения участковыми уполномоченными полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести причинения вреда здоровью, после чего будет принято процессуальное решение», — пояснили в полиции.

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