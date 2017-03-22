В Красноярском крае пациентка напала на врача скорой помощи

После выезда на очередной вызов к пациенту, медицинская помощь потребовалась врачу скорой помощи.

Поздним вечером 19 марта в Канске пациентка вызвала скорую помощь. Когда медики прибыли на место, между фельдшером и пациенткой произошел конфликт, после которого врача доставили в больницу. А на место происшествия выехали сотрудники полиции, для выяснения всех обстоятельств.