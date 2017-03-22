Владивостокцы похитили парня, требуя от него взять кредит на крупную сумму

Неизвестные похитили молодого человека, а после этого потребовали, чтобы последний взял крупную сумму кредита на свое имя, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Владивостоке в районе улицы Зои Космодемьянской. О случившемся сообщила сестра потерпевшего. По ее словам, на ее же глазах брата затолкали силой в машину и увезли в неизвестном направлении. Немногим позже похищенный рассказал, что два злоумышленника привезли его в безлюдное место и потребовали, чтобы он взял на свое имя кредит на крупную сумму денег.