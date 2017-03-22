Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
В Бурятии запретили рекламу доставки на дом "японки и узбечки"
Глава известной российской компании умер в возрасте 47 лет
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Украинские "Ведьмы" прибыли в Донбасс - СМИ
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
СМИ: евродепутат рассказал, что его впечатлило в российском Крыму
РФ о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
16Неслабый пол
8Тайский День слона
12Первая женщина в космосе
8Пустыня в цвету
04:24 (мск), источник: VLADNEWS

Владивостокцы похитили парня, требуя от него взять кредит на крупную сумму

Обстоятельства случившегося выясняются.

Неизвестные похитили молодого человека, а после этого потребовали, чтобы последний взял крупную сумму кредита на свое имя, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Владивостоке в районе улицы Зои Космодемьянской. О случившемся сообщила сестра потерпевшего. По ее словам, на ее же глазах брата затолкали силой в машину и увезли в неизвестном направлении. Немногим позже похищенный рассказал, что два злоумышленника привезли его в безлюдное место и потребовали, чтобы он взял на свое имя кредит на крупную сумму денег.

В пресс-службе УМВД по городу Владивостоку корреспонденту РИА VladNews сообщили, что на данный момент по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Григорий Пейхвассер: Некоторые виды перепланировки в квартирах теперь можно узаконить без участия суда
США начали расследование авиаудара в Сирии
Тиллерсон призвал сенаторов одобрить членство Черногории в НАТО
В КНДР прокомментировали санкционные планы США
Рейтинг правительства Абэ упал из-за скандала вокруг школы
Турецкие помидоры не пустят на российский прилавок
В России предложили ввести летом длинный обеденный перерыв
ВВС: в чем США обвиняют российских хакеров
Спорт
8 команд, которые могут сенсационно отобраться на ЧМ-2018 Азербайджан, Панама, Буркина-Фасо и другие команды, которые всерьёз претендуют на то, чтобы приехать в Россию в качестве участниц ЧМ-2018
Авто
В США придумали идеальный внедорожник для городских пробок (видео) Специальные механизмы приподнимают кузов автомобиля почти на высоту почти в 3 метра, позволяя, таким образом, беспрепятственно объезжать дорожную пробку
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь