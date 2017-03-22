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09:53 (мск), источник: Янтарный край

В Калининграде 26 пожарных тушили огонь в квартире на улице Емельянова

В Калининграде 21 марта около 13:30 на улице Емельянова произошел серьезный пожар в пятиэтажном жилом доме.

Известно, что горела квартира на четвертом этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Был объявлен ранг пожара 1 БИС, спустя 40 минут пожар удалось локализовать, спустя еще 10 минут — ликвидировать открытое горение. И лишь в 15:50 пожар был полностью потушен.

Никто из людей не пострадал. Всего для ликвидации пожара привлекалась группировка сил и средств МЧС России в составе 26 человек и семь единиц техники, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в ГУ МЧС по Калининградской области.

Обстоятельства инцидента уточняются.

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