В Калининграде 26 пожарных тушили огонь в квартире на улице Емельянова

Известно, что горела квартира на четвертом этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Был объявлен ранг пожара 1 БИС, спустя 40 минут пожар удалось локализовать, спустя еще 10 минут — ликвидировать открытое горение. И лишь в 15:50 пожар был полностью потушен.

Никто из людей не пострадал. Всего для ликвидации пожара привлекалась группировка сил и средств МЧС России в составе 26 человек и семь единиц техники, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в ГУ МЧС по Калининградской области.

Обстоятельства инцидента уточняются.