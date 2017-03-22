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04:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Часть центра Владивостока осталась без света из-за аварии на подстанции

Специалисты выехали устранять неполадки.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 марта, PrimaMedia.

Центр города Владивостока остался без электроэнергии. Как сообщили ИА PrimaMedia в Единой дежурной диспетчерской службе города, га подстанции произошла авария. Специалисты выехали устранять неполадки.

В администрации Владивостока агентству сообщили, что электроэнергии появится в домах к 15.00. Без света остались дома по улицам Пушкинская, Светланская, Всеволода Сибирцева.

«На объекте работают специалисты ДРСК и ВПЭС», — сказал представитель пресс-службы мэрии.

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