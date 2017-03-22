Часть центра Владивостока осталась без света из-за аварии на подстанции

Владивосток, 22 марта, PrimaMedia.

Центр города Владивостока остался без электроэнергии. Как сообщили ИА PrimaMedia в Единой дежурной диспетчерской службе города, га подстанции произошла авария. Специалисты выехали устранять неполадки.

В администрации Владивостока агентству сообщили, что электроэнергии появится в домах к 15.00. Без света остались дома по улицам Пушкинская, Светланская, Всеволода Сибирцева.