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04:54 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске задержан свидетель, пришедший в суд с поддельным паспортом

Личность задержанного выясняют полицейские.

В Иркутске судебный пристав выявил у мужчины поддельный паспорт. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП РФ.

Как стало известно, мужчина явился в Иркутский областной суд на заседание по гражданскому делу в качестве свидетеля. При прохождении регистрации судебный пристав выявил в паспорте посетителя признаки подделки. Так, с оборотной стороны страницы с фотографией были видны следы надреза вокруг фотографии. Пояснить что-либо по этому поводу мужчина не смог. Для выяснения личности его передали полицейским.

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