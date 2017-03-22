В Иркутске задержан свидетель, пришедший в суд с поддельным паспортом
Личность задержанного выясняют полицейские.
Личность задержанного выясняют полицейские.
В Иркутске судебный пристав выявил у мужчины поддельный паспорт. Об этом сообщает
Как стало известно, мужчина явился в Иркутский областной суд на заседание по гражданскому делу в качестве свидетеля. При прохождении регистрации судебный пристав выявил в паспорте посетителя признаки подделки. Так, с оборотной стороны страницы с фотографией были видны следы надреза вокруг фотографии. Пояснить