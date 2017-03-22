Убийственным кульбитом «отметилась» иномарка на улице Руднева в Хабаровске
Однако водитель покореженного авто, по словам очевидцев, умудрился скрыться.
Однако водитель покореженного авто, по словам очевидцев, умудрился скрыться.
Хабаровск, 22 марта, AmurMedia.
Сокрушительным падением вверх тормашками закончилось для иномарки
— Водитель автомобиля Toyota Caldina выехал за пределы проезжей части, допустил наезд на дерево, после чего иномарка наехала на опору и опрокинулась. В сводке оно значится, как
Вместе с тем в социальных сетях происшествие продолжает обрастать все более удивительными подробностями.
«Ужас», «Такая жуткая авария», «Был на месте, с перевернутой машины никого нет. Две подушки безопасности в крови! Может, в салоне пьяные были, поэтому и сбежали», «Водитель жив, с разбитым лицом вышел из машины, взял свои сумки и ушел!», «Летать не надо, вот и все», — прокомментировали травмоопасный вираж