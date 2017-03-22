Убийственным кульбитом «отметилась» иномарка на улице Руднева в Хабаровске

Хабаровск, 22 марта, AmurMedia.

Сокрушительным падением вверх тормашками закончилось для иномарки дорожно-транспортное происшествие на улице Руднева в Северном микрорайоне Хабаровска. При этом, как утверждают очевидцы, виновник аварии смог выбраться из покореженного автомобиля и скрыться, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— Водитель автомобиля Toyota Caldina выехал за пределы проезжей части, допустил наезд на дерево, после чего иномарка наехала на опору и опрокинулась. В сводке оно значится, как дорожно-транспортное без пострадавших. Сам транспорт покорежен довольно сильно, однако участники аварии, видимо, от помощи врачей отказались, — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Хабаровску.

Вместе с тем в социальных сетях происшествие продолжает обрастать все более удивительными подробностями.