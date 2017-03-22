Полиция ищет 18-летнего парня, который ушел из дома в Ленинском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Ленинский отделом полиции разыскивает без вести пропавший 18-летний Владислав Пинигин, который 21 февраля года ушел из дома № 3 по улице 2-й пер. Пархоменко ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.

Приветы: На вид 20 лет, рост 185 см, телосложение среднее, внешность европейская, глаза зеленые, волосы прямые темно-русые, лицо овальное, нос средний, размер обуви 42.

Был одет: шапка трикотажная серо-синего цвета, куртка зимняя с капюшоном, комбинированного цвета светло- и темно-синего цвета, брюки спортивные серые, зауженные, черный джемпер, кроссовки синего цвета.