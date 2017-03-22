В новосибирском аквапарке у посетителя украли мобильный телефон, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Инцидент произошел 17 марта в аквапарке «Аквамир», расположенного по улице Яринская. У мужчины пропал сотовый телефон, он обратился в полицию.

Полицейские нашли подозреваемого в совершении кражи — 43-летнего мужчину, посетителя аквапарка. «Сотовый телефон потерпевший оставил в кабинке для переодевания, которая не запиралась на ключ», — рассказали в ведомстве.

У задержанного было изъято похищенное. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Проводится дальнейшее расследование.