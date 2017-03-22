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05:20 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье автомойщик угнал машину клиента и разбился на ней

ВЛАДИВОСТОК, 22 мар — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту ДТП в Уссурийске, в котором погиб сотрудник автомойки, самовольно взявший машину клиента, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Belta… не справился с управлением в условиях гололеда, совершил съезд с проезжей части и врезался в дерево. В результате автоаварии водитель Toyota получил травмы, не совместимые с жизнью. Автомобильная авария произошла в темное время суток, однако уличное освещение было включено. Дорожное покрытие заснеженное, гололед», — говорится в сообщении.

Полицейские установили личность владелицы автомобиля. Ею оказалась 28-летняя местная жительница, о происшествии она узнала от сотрудников полиции. Женщина пояснила, что оставила свою машину на автомойке на улице Некрасова, сотрудник которой воспользовался ключом от автомобиля клиентки и самовольно завладел машиной, сообщает УМВД.

По данному факту проводится проверка.

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