В Приморье автомойщик угнал машину клиента и разбился на ней

«По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Belta… не справился с управлением в условиях гололеда, совершил съезд с проезжей части и врезался в дерево. В результате автоаварии водитель Toyota получил травмы, не совместимые с жизнью. Автомобильная авария произошла в темное время суток, однако уличное освещение было включено. Дорожное покрытие заснеженное, гололед», — говорится в сообщении.

Полицейские установили личность владелицы автомобиля. Ею оказалась 28-летняя местная жительница, о происшествии она узнала от сотрудников полиции. Женщина пояснила, что оставила свою машину на автомойке на улице Некрасова, сотрудник которой воспользовался ключом от автомобиля клиентки и самовольно завладел машиной, сообщает УМВД.

По данному факту проводится проверка.