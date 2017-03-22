Водитель Honda не пропустил реанимобиль в Новосибирске на оживленном перекрестке (видео)
Авария с участием реанимобиля произошла днем 21 марта на перекрёстке улиц
Авария с участием реанимобиля произошла днем 21 марта на перекрёстке улиц
Авария произошла днем 21 марта на перекрёстке улиц
Водитель за рулем автомобиля Honda Step Wagon, не пропустил ехавший на красный сигнал светофора реанимобиль с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.
За последние пару месяцев в новостях выросло количество упоминаний о задержках машин скорой помощи.
Зачастую новосибирские водители могут не пропустить скорую помощь из принципа. Врачи скорой помощи попросили не лишать прав новосибирских водителей, рассказала на