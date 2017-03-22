Водитель Honda не пропустил реанимобиль в Новосибирске на оживленном перекрестке (видео)

Авария произошла днем 21 марта на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев.

Водитель за рулем автомобиля Honda Step Wagon, не пропустил ехавший на красный сигнал светофора реанимобиль с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

За последние пару месяцев в новостях выросло количество упоминаний о задержках машин скорой помощи.