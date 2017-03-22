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10:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Водитель Honda не пропустил реанимобиль в Новосибирске на оживленном перекрестке (видео)

Авария с участием реанимобиля произошла днем 21 марта на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Авария произошла днем 21 марта на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев.

Водитель за рулем автомобиля Honda Step Wagon, не пропустил ехавший на красный сигнал светофора реанимобиль с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

За последние пару месяцев в новостях выросло количество упоминаний о задержках машин скорой помощи.

Зачастую новосибирские водители могут не пропустить скорую помощь из принципа. Врачи скорой помощи попросили не лишать прав новосибирских водителей, рассказала на пресс-конференции ВГТРК главный врач станции скорой медицинской помощи города Новосибирска Ирина Большакова.

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