Хабаровская прокуратура проведет проверку по факту падения ледяной глыбы на ребенка
Хабаровская прокуратура проведет проверку по факту падения снега с крыши на ребенка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Хабаровская прокуратура проведет проверку по факту падения снега с крыши на ребенка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, в краевой столице на улице Чкалова 12-летнюю школьницу придавило ледяной глыбой.
«По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований действующего законодательства должностными лицами управляющей компании», — говорится в сообщении
При выявлении правонарушений прокуратура примет соответствующие меры.