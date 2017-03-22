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05:50 (мск), источник: РИА Новости

Шанхайский брокер получил 13 лет за преступление 14-летней давности

ПЕКИН, 22 мар — РИА Новости, Иван Булатов. Брокер из Шанхая, укравший и растративший 14 лет назад средства своих клиентов, осужден на 13 лет лишения свободы, пишет в среду газета Shanghai Daily.

Сообщается, что мужчина по имени У Цзяньго ранее работал биржевым брокером в компании China Eagle Securities. В конце 1990-х и начале 2000-х годов он имел доступ к 200 миллионам юаней клиентских средств.

В 2002 году он потерял несколько десятков миллионов юаней клиентских средств на бирже и бежал из Шанхая с 3,6 миллиона юаней (примерно 521 тысяча долларов) в город Чжумадянь в провинции Хэнань, где сделал поддельное удостоверение личности. Позднее он был вынужден переехать в город Яньтай в провинции Шаньдун, где открыл ресторан, который через год закрылся из-за убытков.

После этого бывший брокер стал курьером. В июне 2016 года, спустя 14 лет после того, как он уехал из Шанхая с крадеными деньгами клиентов, полиции удалось его арестовать. Суд Шанхая на состоявшемся на этой неделе заседании признал его виновным.

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