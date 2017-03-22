Отдыхающих на Бали приморцев испугало землетрясение

Владивосток, 22 марта, PrimaMedia.

О землетрясении силой в 6,1 балла на острове Бали в Индонезии сообщила своим подписчикам в социальной сети приморская журналистка Алена Новченкова. Со слов местных жителей, их «впервые так сильно трясет», появились разговоры о цунами.

«Землетрясение! Первое в моей жизни! 6,1 баллов! Проснулась от того, что всё вокруг шатается… В коридоре встретила сотрудницу отеля. В её глазах читался ужас. Местные говорят, что впервые так сильно трясёт. Теперь уже час “колбасит” меня. Страх цунами, который долгие годы живёт в моей голове, не даёт покоя», — пишет Новченкова.

По ее словам, местные жители после происшествия «ходят с угрюмыми лицами». На острове чувствуется напряжение. Она связывает это с возможным продолжением толчков или связанными с ними последствиями.