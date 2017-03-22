Комсомольские пожарные спасли из горящего дома двух детей

К месту происшествия выехали спасатели. Там пожарные провели разведку. Из подъезда шел дым: горела электрощитовая. В результате происшествия дом оказался обесточен.

Со второго этажа по трехколенной лестнице пожарные эвакуировали годовалого ребенка. Через задымленный подъезд на улицу спасатели вывели женщину с двухлетним ребенком.