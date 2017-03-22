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06:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Комсомольские пожарные спасли из горящего дома двух детей

21 марта в Комсомольске-на-Амуре на улице Зейская загорелся дом. Информация об этом поступила на пульт пожарной охраны города примерно в 20:00.

К месту происшествия выехали спасатели. Там пожарные провели разведку. Из подъезда шел дым: горела электрощитовая. В результате происшествия дом оказался обесточен.

Со второго этажа по трехколенной лестнице пожарные эвакуировали годовалого ребенка. Через задымленный подъезд на улицу спасатели вывели женщину с двухлетним ребенком.

Возгорание полностью ликвидировали в 20:53. Пострадавших при пожаре нет. В тушении задействовали одиннадцать человек и три спецмашины, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по краю.

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