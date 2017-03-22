В Красноярске нашли тело экс-футболиста «Металлурга»

В Красноярске найдено тело бывшего футболиста «Металлурга» Юрия Солодкова. Об этом сообщили волонтеры движения «Поиск пропавших детей».

Информация о результатах поиска появилась в ночь на 21 марта. Где именно нашли мужчину, волонтеры не уточняют, ссылаясь на необходимость согласия родственников.

Солодков пропал 15 сентября прошлого года. Как сообщали активисты, 50-летний мужчина вышел из дома по ул. Славы в Солнечном, после чего связь с ним прервалась. Предполагалось, что пропавший собирался ехать к себе домой на пр. Ульяновский.

Юрий Солодков выступал за «Металлург» (ныне — «Енисей») в 1990-х годах. Во многом благодаря его игре красноярская команда в 1995 году стала победителем зоны «Восток» второго дивизиона и вышла в первую лигу первенства России. В том сезоне Солодков принял участие в 28 матчах и забил 12 голов.