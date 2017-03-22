Юг Иркутской области патрулируют мобильные группы из-за роста числа пожаров

ИРКУТСК, 22 мар — РИА Новости. В южных районах Иркутской области, где с приходом теплой погоды повысилась пожароопасность, началось патрулирование территорий мобильными группами, на вооружении которых находятся беспилотники, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что с 15 марта в Иркутской области введен особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности запрещено не только в лесу, но и на приусадебных участках.

Специалисты пожарно-спасательной службы в условиях весенней распутицы патрулируют местность на квадроциклах и автомобилях повышенной проходимости.

«В помощь патрулям — беспилотные летательные аппараты, которые позволяют производить мониторинг местности на площади в несколько квадратных километров. В отличие от подворовых обходов воздушный патруль легко фиксирует нарушения правил пожарной безопасности на частной территории», — говорится в сообщении пресс-службы ГУМЧС по Иркутской области.