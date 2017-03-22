В Омске разбилась об столб Toyota на иностранных номерах
ДТП произошло минувшей ночью на ул. Перелета возле Академии МВД.
ДТП произошло минувшей ночью на ул. Перелета возле Академии МВД.
Фото с места аварии опубликовано в пабликах «Аварийный Омск» и «ЧП Омск».
По сообщениям очевидцев, в столб влетел автомобиль Toyota Altezza. Сообщается, что номера у автомобиля либо киргизские, либо азербайджанские.
Также свидетели рассказали, что парня, сидевшего за рулем, доставали спасатели МЧС. Для этого у иномарки пришлось срезать крышу. Затем его увезли на машине скорой помощи. Он был в машине один.