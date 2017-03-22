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07:27 (мск), источник: СуперОмск

В Омске разбилась об столб Toyota на иностранных номерах

ДТП произошло минувшей ночью на ул. Перелета возле Академии МВД.

Фото с места аварии опубликовано в пабликах «Аварийный Омск» и «ЧП Омск».

По сообщениям очевидцев, в столб влетел автомобиль Toyota Altezza. Сообщается, что номера у автомобиля либо киргизские, либо азербайджанские.

Также свидетели рассказали, что парня, сидевшего за рулем, доставали спасатели МЧС. Для этого у иномарки пришлось срезать крышу. Затем его увезли на машине скорой помощи. Он был в машине один.

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