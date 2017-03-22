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07:24 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе на Айской столкнулись «Калина» и «Приора»: пострадала мать с ребенком

В Уфе в серьезном ДТП пострадал ребенок. Фото аварии попали в группу БашДТП.

По словам автора фото, авария произошла на улице Айской, около 22:00.

В комментариях появились свидетельства очевидцев: «Я там стояла, девушка выезжала на улицу, а парень сверху вниз летел на желтый цвет на приоре! Во второй “Калине” девушка с ребенком! Виновным признали “Калину”», — пишет одна очевидица. Второй свидетель сообщает: «На “Приоре” водитель сильно гнал, его спасла подушка безопасности. Девушка в больнице. На “Калине” пострадавшие — женщина с ребенком…».

Подробности ДТП уточняются, ProUfu.ru следит за развитием событий.

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