В Уфе на Айской столкнулись «Калина» и «Приора»: пострадала мать с ребенком

По словам автора фото, авария произошла на улице Айской, около 22:00.

В комментариях появились свидетельства очевидцев: «Я там стояла, девушка выезжала на улицу, а парень сверху вниз летел на желтый цвет на приоре! Во второй “Калине” девушка с ребенком! Виновным признали “Калину”», — пишет одна очевидица. Второй свидетель сообщает: «На “Приоре” водитель сильно гнал, его спасла подушка безопасности. Девушка в больнице. На “Калине” пострадавшие — женщина с ребенком…».