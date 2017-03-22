Мошенник похитил деньги с карты братчанина, хотя обещал перевести предоплату за машину
Братчанину обещали предоплату за автомобиль, но вместо этого украли у него 117 тыс. рублей.
Братчанину обещали предоплату за автомобиль, но вместо этого украли у него 117 тыс. рублей.
За сутки жертвами аферистов стали два жителя Иркутской области, воспользовавшиеся услугами сайтов с объявлениями. Как сообщает 22 марта 2017 года
На другом подобном сайте с объявлениями 59-летняя жительница Иркутска увидела объявление о продаже пиломатериалов. Женщина позвонила по указанному номеру, ей ответил мужчина, который сказал, что за товар нужно перевести предоплату. Иркутянка выполнила условие, но после этого телефон продавца отключился, а женщина лишилась 22 тыс. рублей.
Полиция Иркутской области напоминает, что перевод предоплаты не даёт гарантии, что деньги не попадут в руки аферистам. Нельзя никому сообщать код безопасности, написанный на обратной стороне банковской карты, а также пароль, получаемый в