Мошенник похитил деньги с карты братчанина, хотя обещал перевести предоплату за машину

За сутки жертвами аферистов стали два жителя Иркутской области, воспользовавшиеся услугами сайтов с объявлениями. Как сообщает 22 марта 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в полицию обратился 61-летний братчанин, который рассказал, что мошенник похитил у него 117 тыс. рублей. Ранее потерпевший разместил объявление о продаже автомобиля на одном из популярных сайтов, после чего ему позвонил неизвестный, который сообщил о готовности купить машину. Потенциальный покупатель сказал, что хочет купить машину по предоплате, и попросил братчанина сообщить ему данные банковской карты, что и сделал потерпевший. В итоге деньги были списаны со счёта пенсионера.

На другом подобном сайте с объявлениями 59-летняя жительница Иркутска увидела объявление о продаже пиломатериалов. Женщина позвонила по указанному номеру, ей ответил мужчина, который сказал, что за товар нужно перевести предоплату. Иркутянка выполнила условие, но после этого телефон продавца отключился, а женщина лишилась 22 тыс. рублей.