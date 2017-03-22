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07:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

Мошенник похитил деньги с карты братчанина, хотя обещал перевести предоплату за машину

Братчанину обещали предоплату за автомобиль, но вместо этого украли у него 117 тыс. рублей.

За сутки жертвами аферистов стали два жителя Иркутской области, воспользовавшиеся услугами сайтов с объявлениями. Как сообщает 22 марта 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в полицию обратился 61-летний братчанин, который рассказал, что мошенник похитил у него 117 тыс. рублей. Ранее потерпевший разместил объявление о продаже автомобиля на одном из популярных сайтов, после чего ему позвонил неизвестный, который сообщил о готовности купить машину. Потенциальный покупатель сказал, что хочет купить машину по предоплате, и попросил братчанина сообщить ему данные банковской карты, что и сделал потерпевший. В итоге деньги были списаны со счёта пенсионера.

На другом подобном сайте с объявлениями 59-летняя жительница Иркутска увидела объявление о продаже пиломатериалов. Женщина позвонила по указанному номеру, ей ответил мужчина, который сказал, что за товар нужно перевести предоплату. Иркутянка выполнила условие, но после этого телефон продавца отключился, а женщина лишилась 22 тыс. рублей.

Полиция Иркутской области напоминает, что перевод предоплаты не даёт гарантии, что деньги не попадут в руки аферистам. Нельзя никому сообщать код безопасности, написанный на обратной стороне банковской карты, а также пароль, получаемый в смс-сообщениях при наличии подключенной услуги «Мобильный банк».

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