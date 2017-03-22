Древнейший Арсеньевский лес в Хабаровском крае может исчезнуть в ближайшем будущем

Хабаровск, 22 марта, AmurMedia.

К 2050 году могут быть утрачены все наиболее ценные девственные леса мира. В Международный день леса WWF обращает внимание на 5 массивов в России, которые мы можем потерять в ближайшем будущем. Среди них назван и Арсеньевский лес в Хабаровском крае, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт WWF.

В канун «Часа Земли», посвященного экологической ответственности человека, Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает обратить внимание на необходимость сохранения ценнейших девственных лесов — так называемых малонарушенных лесных территорий (МЛТ). В них нет дорог, как правило, никогда не велись рубки и другая хозяйственная деятельность. МЛТ составляют всего четверть всех лесов в мире, однако их площадь стремительно сокращается из-за пожаров, вырубки ради добычи и транспортировки полезных ископаемых, развития сельского хозяйства и получения древесины.

В России за 13 лет утрачен 21 млн га малонарушенных лесов — 7,5% от общей площади в стране. Скорость сокращения площади МЛТ в год составляет 1,6 млн га — это шесть территорий Москвы. WWF выделил 5 лесных массивов, которые мы можем потерять.

1) Двинско-Пинежский массив в Архангельской области.

2) Самурский лес в Дагестане.

3) Маркотхский хребет вдоль побережья Черного моря.

4) Ленточные боры в Алтайском крае.

5) Арсеньевский лес в Хабаровском крае.

Арсеньевский лес — крупнейший массив малонарушенных кедрово-широколиственных и елово-кедровых лесов на левобережье реки Амур. На этом участке произрастает не менее 15 видов сосудистых растений и 27 особо охраняемых видов животных, включенных в Красные книги России и Хабаровского края.

В последние годы отмечается заход на территорию амурского тигра. Если взять массив под должную охрану, в нем может возникнуть устойчивая группировка крупного хищника.

Основными угрозами для этого леса являются промышленные рубки древесины и хозяйственное освоение территорий. Для сохранения массива WWF предлагает создать Арсеньевский заказник площадью 216 тысяч га. Это позволит обеспечить эффективной охраной лесные экосистемы и поддержать целостность важнейших экологических коридоров, дающих возможность обмена видами между соседствующими особо охраняемыми природными территориями.