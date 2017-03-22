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07:22 (мск), источник: VLADNEWS

Мужчина признался в нападении на инспектора заповедника в Приморье

Назначено проведение ряда экспертиз.

В Хасанском районе полиция продолжает проверку обстоятельств инцидента с участием должностного лица природоохранного ведомства. Ранее в отдел МВД России по Хасанскому району поступило сообщение о причинении телесных повреждений 33-летнему инспектору морского заповедник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Установлена причастность к инциденту на мысе «Островок Фальшивый» 32-летнего жителя поселка Хасан. Мужчина подозревается в причинении телесных повреждений инспектору морского биосферного заповедника. В отделе полиции житель поселка пояснил, что передвигался на автомобиле по охотугодью «Голубиный Утес» в качестве пассажира. Неизвестный мужчина пытался воспрепятствовать проезду транспортного средства. В результате конфликта потерпевшему (инспектору заповедника) причинены телесные повреждения.

Назначено проведение ряда экспертиз: судебно -зоологической, баллистической, трасологической, дактилоскопической. Потерпевший направлен для проведения судебно-медицинского исследования с целью установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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