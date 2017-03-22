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07:33 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на рабочем месте скончалась врач призывной комиссии

На сборном пункте 72-летней женщине внезапно стало плохо с сердцем.

В понедельник, 20 марта, на сборном пункте военкомата, расположенном на улице 3-й Островской, прямо на рабочем месте умерла сотрудница — врач призывной комиссии. Доктор продолжала трудиться, несмотря на пенсионный возраст: ей было 72 года.

Около одиннадцати часов утра врачу стало плохо. Коллеги-медики пытались оказать ей первую помощь. Но женщина скончалась ещё до приезда «скорой». Причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Отметим, что в российских государственных и муниципальных организациях трудится много медработников-пенсионеров: из-за острого кадрового дефицита нет возможности закрыть все вакансии медиками трудоспособного возраста.

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