В Омске на рабочем месте скончалась врач призывной комиссии
На сборном пункте 72-летней женщине внезапно стало плохо с сердцем.
На сборном пункте 72-летней женщине внезапно стало плохо с сердцем.
В понедельник, 20 марта, на сборном пункте военкомата, расположенном на улице 3-й Островской, прямо на рабочем месте умерла сотрудница — врач призывной комиссии. Доктор продолжала трудиться, несмотря на пенсионный возраст: ей было 72 года.
Около одиннадцати часов утра врачу стало плохо.
Отметим, что в российских государственных и муниципальных организациях трудится много медработников-пенсионеров: