Ледовые заторы подрывали спасатели на сборах в Хабаровском крае

Учения объединили служащих дальневосточных поисково-спасательных отрядов МЧС России. Всего в них приняли участие 36 человек. Спасатели посетили занятия и сдали квалификационные экзамены.

Позже в рамках сборов были организованы работы по теме «Огневой способ взрывания льда и ледовых заторов». На полигоне служащие отработали способы закладки и подрыва зарядов. Также спасателей проконсультировали насчет использования квадрокоптеров для мониторинга ситуации в период ледостава, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России.