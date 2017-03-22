Ледовые заторы подрывали спасатели на сборах в Хабаровском крае
В Хабаровском крае провели пятидневные сборы
В Хабаровском крае провели пятидневные сборы
Учения объединили служащих дальневосточных
Позже в рамках сборов были организованы работы по теме «Огневой способ взрывания льда и ледовых заторов». На полигоне служащие отработали способы закладки и подрыва зарядов. Также спасателей проконсультировали насчет использования квадрокоптеров для мониторинга ситуации в период ледостава, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на