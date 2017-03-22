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07:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Женщине оторвало ногу в аварии с внедорожником «Сузуки» в Новосибирске

59-летняя женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора, когда ее сбил водитель «Сузуки Гранд Витара», сообщает отдел пропаганды ГАИ по Новосибирску.

Женщине оторвало ногу в аварии с внедорожником «Сузуки» в Новосибирске, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Авария произошла в 7 утра на улице Фабричная. По предварительным данным, 59-летняя женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора. 27-летний водитель «Сузуки Гранд Витара» в этот момент направлялся в сторону Димитровского моста и совершил наезд на пенсионерку.

В результате аварии женщина получила серьезные травмы — женщине оторвало ногу. Пострадавшую доставили в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 2. Врачи ампутировали ей часть ноги.

Информация уточняется.

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