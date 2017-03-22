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07:53 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Прикамье чиновница похитила два земельных участка

И отделалась штрафом.

Суд вынес приговор 41-летней сотруднице администрации Крыловского сельского поселения (Осинский район) и ее 35-летнему сообщнику. Они признаны виновными в мошенничестве с земельными участками и должны выплатить штраф в размере 200 и 100 тысяч рублей соответственно, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Главный специалист по имуществу и землеустройству администрации помогла подельнику оформить в собственность два земельных участка в деревне Кустово. Она выдала ему поддельную выписку из похозяйственной книги, в которой содержались сведения о том, что мужчине ранее были предоставлены наделы для ведения личного подсобного хозяйства. Он подготовил необходимые документы и получил свидетельство о праве собственности.

Бюджету Осинского района был причинен ущерб в 299 тысяч рублей.

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