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08:44 (мск), источник: ИА REGNUM

На Южном Урале осудили контрабандиста танка Т-34−85

Раритет 1945 года выпуска пытались вывезти в Казахстан для частной коллекции.

Карталинский городской суд Челябинской области осудил жителя Москвы за попытку незаконного перемещения за пределы России танка Т-34−85. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году сотрудники ФСБ пресекли попытку провоза танка через границу РФ в Казахстан. Как стало известно, житель Москвы купил танк у гражданина Латвии за 20 тыс. евро и планировал его продать в Казахстан за 230 тыс. евро. Санкцию на вывоз культурных ценностей из Российской Федерации предприимчивый житель столицы оформлять не стал, так это потребовало бы потратиться на таможенную пошлину.

Москвич признан виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду культурных ценностей). Ему назначено условное наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в полтора года. Танк останется в России и как культурная ценность перейдет в пользу государства.

Напомним, советский средний танк «Т-34−85» был принят на вооружение Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) постановлением Государственного комитета обороны (ГКО) № 5020сс от 23 января 1944 года. Модель танка Т-34−85 и явилась завершающей модификацией серии Т-34. Всего с 1944 по 1950 годы было выпущено свыше 30 тысяч единиц. Совместно с моделью Т-34−76 было выпущено свыше 65 тыс. единиц бронемашин. Т-34 стал самым массово выпускаемым танком в мире за всю историю производства танков.

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