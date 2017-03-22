На Южном Урале осудили контрабандиста танка Т-34−85

Карталинский городской суд Челябинской области осудил жителя Москвы за попытку незаконного перемещения за пределы России танка Т-34−85. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году сотрудники ФСБ пресекли попытку провоза танка через границу РФ в Казахстан. Как стало известно, житель Москвы купил танк у гражданина Латвии за 20 тыс. евро и планировал его продать в Казахстан за 230 тыс. евро. Санкцию на вывоз культурных ценностей из Российской Федерации предприимчивый житель столицы оформлять не стал, так это потребовало бы потратиться на таможенную пошлину.

Москвич признан виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду культурных ценностей). Ему назначено условное наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в полтора года. Танк останется в России и как культурная ценность перейдет в пользу государства.