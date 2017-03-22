Силовики обыскивают офис завода в рамках «уголовки» на 50 млн рублей в Челябинске
Руководству предприятия грозит срок за мошенничество.
Руководству предприятия грозит срок за мошенничество.
Руководство челябинского предприятия по производству медного купороса подозревается в получении более 50 млн рублей путем махинаций с возмещением НДС — в офис завода с обысками нагрянули силовики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сегодня, 22 марта, утром сотрудники полиции и ФСБ пришли с обыском в офис ОАО «Некк», расположенный на улице Монтажников в Металлургическом районе Челябинска. Стражи порядка изымают документы и компьютеры в рамках расследования дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), возбужденного в отношении неопределенного круга лиц.
«По имеющимся данным, ОАО “Некк” на протяжении нескольких лет получало незаконное возмещение НДС, закупая сырье через
По предварительным данным, ущерб государству от махинаций составил более 50 млн рублей.
Напомним, ОАО «Некк» является крупным производителем сульфата меди. Завод выпускает кормовой и технический медный купорос для применения в сельском хозяйстве.
Ольга Плеханова.