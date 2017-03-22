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09:58 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

70 подозреваемых задержали во время спецоперации «Розыск» в регионе

Акция проводилась с 15 по 16 марта.

70 подозреваемых и обвиняемых в различных преступлениях задержали во время спецоперации «Розыск» в Нижегородской области, сообщает ГУ МВД по региону.

В результате проведения мероприятия полицейские установили местонахождение 40 без вести пропавших и выяснили личности семи неопознанных трупов. Межгосударственная специализированная оперативно-профилактическая операция проходила в регионе в период с 15 по 16 марта. В поисках были задействованы 991 сотрудник органов внутренних дел и 55 представителей общественных организаций.

Так, 15 марта в Московском районе был задержан 25-летний мужчина, находившийся в федеральном розыске за разбой. Сейчас он заключен под стражу. В Ленинском районе 16 марта задержали 40-летнего мужчину, также находившегося в федеральном розыске за кражу.

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