«Твоя фирма кидает клиентов!»: в Екатеринбурге дерзкий налетчик унес из офиса организации более 2,5 млн рублей

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в полицию обратились представители одной из компаний, расположенных в Железнодорожном районе: по их словам, вечером 27 февраля неизвестный, находясь в помещении их фирмы и угрожая расправой главному бухгалтеру, похитил из сейфа крупную сумму денег; ущерб составил 2 млн 600 тыс. руб. Со слов главбуха был составлен фоторобот злоумышленника и получены его приметы.

«Женщина также пояснила, что в тот вечер находилась у себя дома. Когда она собиралась выйти на улицу и открыла деверь, к ней в квартиру зашел неизвестный мужчина и, угрожая пистолетом, стал требовать деньги. При этом незнакомец аргументировал свое требование тем, что компания, в которой работает женщина, «кидает клиентов» и наживается на людях.

Потерпевшая предложила налетчику забрать деньги, которые есть у нее дома, однако это не устроило злоумышленника, и он заставил женщину поехать с ним в офис ее фирмы. Около 22.00 они подъехали на машине потерпевшей к зданию на улице Мамина-Сибиряка и поднялись в бухгалтерию. Затем главный бухгалтер открыла сейф и передала всю наличность, которая там находилась. После этого женщине удалось сбежать и закрыться в одном из помещений. В это время подозреваемый вместе с деньгами спокойно покинул здание", — рассказали в полиции.

Очень скоро оперативникам уголовного розыска удалось вычислить и задержать дерзкого налетчика: им оказался неработающий местный житель 1987 года рождения, уже судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть и освободившийся в 2008 году. Подозреваемый был задержан по месту своего жительства, пострадавшая опознала своего обидчика. У задержанного был изъят пневматический пистолет, сейчас оружие направлено на исследование.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, до решения суда он побудет под стражей.

«Полиция проверяет задержанного на причастность к иным преступным деяниям, совершенным на территории Екатеринбурга, и просит граждан, пострадавших от действий данного человека, сообщать по телефонам 356−42−11 либо 02», — добавили в МВД.