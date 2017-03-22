В Челябинске арестован водитель, совершивший смертельное ДТП

Как ранее сообщало агентство, ночью 19 марта 33-летний водитель на улице Комарова насмерть сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии. Через 15 минут сотрудники ГИБДД задержали правонарушителя. Как позднее было установлено, мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД области, по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Водитель был задержан 20 марта, ему предъявили обвинение. На следующий день, 21 марта, в суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Его поддержал помощник Челябинска прокурора.

Как сообщила консультант Тракторозаводского районного суда Челябинска Ирина Савинкова, сам обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следователя, однако просили учесть, что у Евгения имеется малолетний ребенок, постоянное место жительства и ранее он не судим.

Принимая решение о заключении под стражу, суд учел, что Евгений К. по месту регистрации не проживает, грубо пренебрегает правилами дорожного движения, неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за управление автомобилем в пьяном виде, за оставление места ДТП.

Суд также признал убедительными доводы следствия, что обвиняемый может оказать воздействие на потерпевших и свидетелей, скрыться от следствия и суда, продолжить преступную деятельность.

В итоге суд принял решение заключить обвиняемого под стражу на два месяца. Постановление не вступило в законную силу, и может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда.