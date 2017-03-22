Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, кто заменит Егора Дружинина в шоу «Танцы»
В Бурятии запретили рекламу доставки на дом "японки и узбечки"
«Мое же мне привезли»: реакция Путина на подарок Додона
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Украинские "Ведьмы" прибыли в Донбасс - СМИ
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
СМИ: евродепутат рассказал, что его впечатлило в российском Крыму
РФ о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
16Неслабый пол
8Тайский День слона
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8Пустыня в цвету
08:23 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске арестован водитель, совершивший смертельное ДТП

В Челябинске водитель, совершивший смертельное ДТП и скрывшийся с места происшествия, по ходатайству следователя заключен под стражу.

Как ранее сообщало агентство, ночью 19 марта 33-летний водитель на улице Комарова насмерть сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии. Через 15 минут сотрудники ГИБДД задержали правонарушителя. Как позднее было установлено, мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД области, по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Водитель был задержан 20 марта, ему предъявили обвинение. На следующий день, 21 марта, в суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Его поддержал помощник Челябинска прокурора.

Как сообщила консультант Тракторозаводского районного суда Челябинска Ирина Савинкова, сам обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следователя, однако просили учесть, что у Евгения имеется малолетний ребенок, постоянное место жительства и ранее он не судим.

Принимая решение о заключении под стражу, суд учел, что Евгений К. по месту регистрации не проживает, грубо пренебрегает правилами дорожного движения, неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за управление автомобилем в пьяном виде, за оставление места ДТП.

Суд также признал убедительными доводы следствия, что обвиняемый может оказать воздействие на потерпевших и свидетелей, скрыться от следствия и суда, продолжить преступную деятельность.

В итоге суд принял решение заключить обвиняемого под стражу на два месяца. Постановление не вступило в законную силу, и может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Челябинск, Коркино и Карабаш погрузились в зловоние
США начали расследование авиаудара в Сирии
Тиллерсон призвал сенаторов одобрить членство Черногории в НАТО
В КНДР прокомментировали санкционные планы США
Рейтинг правительства Японии подорвал скандал
Турецкие помидоры не пустят на российский прилавок
В России предложили ввести летом длинный обеденный перерыв
У теннисистки Весниной забрали кубок и вручили его Федереру
Спорт
8 команд, которые могут сенсационно отобраться на ЧМ-2018 Азербайджан, Панама, Буркина-Фасо и другие команды, которые всерьёз претендуют на то, чтобы приехать в Россию в качестве участниц ЧМ-2018
Авто
В США придумали идеальный внедорожник для городских пробок (видео) Специальные механизмы приподнимают кузов автомобиля почти на высоту почти в 3 метра, позволяя, таким образом, беспрепятственно объезжать дорожную пробку
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь