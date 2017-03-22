В Казани в полицию пришли еще двое участников набега на ТЦ «Алтын»
Еще двое участников
Еще двое участников
— Обратились с повинной еще двое подозреваемых в нападении на торговый центр на улице Салимжанова. В настоящее время с ними работают следователи, — отмечается в сообщении.
Также полицейские задержали Mercedes, на котором после нападения скрылись налетчики.
Напомним, 16 марта около 18 часов 11 неизвестных в медицинских масках забежали в помещение и начали громить витрины магазинов, на людей они не нападали. Затем все нападавшие скрылись на Mercedes, Infiniti и Mitsubishi.
17 марта полиция задержала одного из участников налета, 18 марта в полицию явились 25-летний Илья Спиридонов, 25-летний Игорь Потапов и 24-летний Марс Юсупов, которые признались в совершении преступления. По их словам, нападение произошло спонтанно. При этом Спиридонов в качестве причины назвал слишком долгий срок ремонта телефона. Всего на данный момент задержаны шесть участников налета.
Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статьям «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение чужого имущества», оно находится на контроле у главы МВД РТ Артема Хохорина. Накануне СМИ сообщили, что погром в торговом центре произошел