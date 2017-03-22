Дело завели на экс-главу сельского поселения в Красносулинском районе
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы
Как сообщает
Установлено, что подозреваемый по ходатайству заявителя незаконно изменил категорию находящегося в аренде земельного участка с земель промышленности на земли сельскохозяйственного назначения.
На основании этого документа кадастровая стоимость участка была снижена с 2,1 млн рублей до 18,2 тыс. рублей.
Впоследствии глава поселения заключил с заявителем соглашение о внесении изменений в годовой размер арендной платы за участок с учетом его новой кадастровой стоимости с более чем 200 тыс. рублей до 115 рублей, чем причинил ущерб бюджету муниципалитета.