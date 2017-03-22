Дело завели на экс-главу сельского поселения в Красносулинском районе

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, дело на экс-главу поселения завели по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Установлено, что подозреваемый по ходатайству заявителя незаконно изменил категорию находящегося в аренде земельного участка с земель промышленности на земли сельскохозяйственного назначения.

На основании этого документа кадастровая стоимость участка была снижена с 2,1 млн рублей до 18,2 тыс. рублей.

Впоследствии глава поселения заключил с заявителем соглашение о внесении изменений в годовой размер арендной платы за участок с учетом его новой кадастровой стоимости с более чем 200 тыс. рублей до 115 рублей, чем причинил ущерб бюджету муниципалитета.