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10:00 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело завели на экс-главу сельского поселения в Красносулинском районе

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, дело на экс-главу поселения завели по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Установлено, что подозреваемый по ходатайству заявителя незаконно изменил категорию находящегося в аренде земельного участка с земель промышленности на земли сельскохозяйственного назначения.

На основании этого документа кадастровая стоимость участка была снижена с 2,1 млн рублей до 18,2 тыс. рублей.

Впоследствии глава поселения заключил с заявителем соглашение о внесении изменений в годовой размер арендной платы за участок с учетом его новой кадастровой стоимости с более чем 200 тыс. рублей до 115 рублей, чем причинил ущерб бюджету муниципалитета.

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