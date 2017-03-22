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10:32 (мск), источник: АиФ Самара

В Самарской области полицейский подозревается в избиении мужчины

Сотрудник полиции, применивший насилие к мужчине, задержан.

В отношении оперуполномоченного отделения уголовного розыска О МВД России по Приволжскому району возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» УК РФ, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

По версии следствия, 15 марта 2017 года полицейский, находясь в помещении сельского дома культуры «Юбилейный — 1» села Обшаровка Приволжского района, применил насилие к 32-летнему мужчине, причинив ему телесные повреждения в виде ссадин на спине.

В настоящее время сотрудник полиции задержан, решается вопрос заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области по материалам ОРЧ СБ областного главка назначено проведение служебной проверки. В случае, если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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