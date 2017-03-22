Женщину-наркодилера задержали в Челябинске

Челябинская полиция задержала женщину, торговавшую наркотиками.

Инцидент произошел на улице Потемкина в Калининском районе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Злоумышленница продала девушке 1992 года рождения четыре грамма героина. Запрещенное вещество было изъято.

«Подозреваемая 1977 года рождения арестована. Возбуждено дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере», — пояснили в УМВД Челябинска.

Отметим, что за подобное преступление грозит до 20 лет тюрьмы.