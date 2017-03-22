В Омске вторые сутки ищут пропавшего 12-летнего мальчика
Александр Кулаков вышел из дома по ул. 25-я Рабочая в семь часов утра во вторник, 21 марта. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Александр Кулаков вышел из дома по ул. 25-я Рабочая в семь часов утра во вторник, 21 марта. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Полицейские опрашивают знакомых подростка, проверяют вокзалы, торговые комплексы и другие возможные места его появления.
Приметы Александра: на вид 12 лет, рост 136 см, худощавое телосложение. Волосы
Если вы располагаете информацией о местонахождении Александра, сообщите в полицию по телефонам: 79−34−02 или 02.