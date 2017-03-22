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09:30 (мск), источник: ИА REGNUM

В районах Приангарья задумались о режиме ЧС из-за сибирского шелкопряда

Угроза распространения вредителя возникла не только в Иркутской области, но и в других сибирских регионах.

Источник: AP 2017

В Заларинском и Черемховском районах Иркутской области могут ввести режим ЧС муниципального характера из-за угрозы распространения сибирского шелкопряда.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Приангарья, в Иркутске состоялось совещание по вопросам охраны и защиты лесов, которое провел глава Минприроды РФ Сергей Донской. В том числе на совещании обсудили проблему борьбы с сибирским шелкопрядом (коконопрядом).

По словам министра лесного комплекса области Сергея Шеверды, правительство региона утвердило план по борьбе с вредителем. С Рослесхозом согласованы мероприятия, которые будут проводиться в июле в Качугском лесничестве. Очаги сибирского шелкопряда там обработают специальным биопрепаратом.

Шеверда отметил, что с обработкой авиационным способом возникли сложности в Черемховском и Заларинском лесничествах. По информации специалистов, авиаобработку там необходимо проводить с применением только химических препаратов, которые не зависят от температуры окружающей среды. «С Рослесхозом ведется работа по согласованию применения препарата “Клонрин”, поскольку данный химикат до сих пор не включен в “Государственный каталог агрохимикатов и пестицидов, разрешенных к применению на территории РФ”. При этом необходимо провести достаточно длительную процедуру в сфере закупок до начала лёта бабочек вредителя», — говорится в сообщении облправительства.

Вопрос о необходимости введения на территории Заларинского и Черемховского районов режима ЧС муниципального характера обсудили 17 марта на выездном совещании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Эти меры могут ускорить организацию мероприятий по ликвидации очагов сибирского шелкопряда.

«Стоит обратить внимание на то, что в случае отсутствия или проведения авиаобработки не в полном объеме, может возникнуть явная угроза роста численности вредителя и увеличения очагов на площади свыше 150 гектаров. По предварительным расчетам, экологический ущерб может составить свыше 145,6 млн рублей», — прокомментировал Сергей Шеверда.

Сергей Донской подчеркнул, что знает о нехватке финансирования на мероприятия по борьбе с вредителями в лесах Иркутской области. Дефицит составляет более 2 млн рублей. Сейчас вопрос о выделении региону дополнительных средств на эти цели рассматривается в Рослесхозе, подытожил глава Минприроды России.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, угроза распространения сибирского шелкопряда актуальна не только для Иркутской области, но и для других регионов Сибири.

По данным ученых Биологического института Томского государственного университета, одной из причин развития панзональной вспышки сибирского шелкопряда, охватившей ряд регионов Сибири, являются климатические особенности последних лет: аномально жаркое лето 2012 года, «мягкие» зимы, теплая весна и сухое жаркое лето 2016 года. Из-за этого шелкопряд перешел на ускоренный цикл воспроизведения. В 2017 году после успешной зимовки его распространение может выйти на пик, что в разы повысит пожароопасную ситуацию в лесах. Подобная массовая вспышка в Сибири была зафиксирована в 50-е годы. И, по информации сотрудников ТГУ, большинство лесных массивов, пострадавших от шелкопряда, не восстановилось до сих пор.

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