В районах Приангарья задумались о режиме ЧС из-за сибирского шелкопряда

В Заларинском и Черемховском районах Иркутской области могут ввести режим ЧС муниципального характера из-за угрозы распространения сибирского шелкопряда.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Приангарья, в Иркутске состоялось совещание по вопросам охраны и защиты лесов, которое провел глава Минприроды РФ Сергей Донской. В том числе на совещании обсудили проблему борьбы с сибирским шелкопрядом (коконопрядом).

По словам министра лесного комплекса области Сергея Шеверды, правительство региона утвердило план по борьбе с вредителем. С Рослесхозом согласованы мероприятия, которые будут проводиться в июле в Качугском лесничестве. Очаги сибирского шелкопряда там обработают специальным биопрепаратом.

Шеверда отметил, что с обработкой авиационным способом возникли сложности в Черемховском и Заларинском лесничествах. По информации специалистов, авиаобработку там необходимо проводить с применением только химических препаратов, которые не зависят от температуры окружающей среды. «С Рослесхозом ведется работа по согласованию применения препарата “Клонрин”, поскольку данный химикат до сих пор не включен в “Государственный каталог агрохимикатов и пестицидов, разрешенных к применению на территории РФ”. При этом необходимо провести достаточно длительную процедуру в сфере закупок до начала лёта бабочек вредителя», — говорится в сообщении облправительства.

Вопрос о необходимости введения на территории Заларинского и Черемховского районов режима ЧС муниципального характера обсудили 17 марта на выездном совещании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Эти меры могут ускорить организацию мероприятий по ликвидации очагов сибирского шелкопряда.

«Стоит обратить внимание на то, что в случае отсутствия или проведения авиаобработки не в полном объеме, может возникнуть явная угроза роста численности вредителя и увеличения очагов на площади свыше 150 гектаров. По предварительным расчетам, экологический ущерб может составить свыше 145,6 млн рублей», — прокомментировал Сергей Шеверда.

Сергей Донской подчеркнул, что знает о нехватке финансирования на мероприятия по борьбе с вредителями в лесах Иркутской области. Дефицит составляет более 2 млн рублей. Сейчас вопрос о выделении региону дополнительных средств на эти цели рассматривается в Рослесхозе, подытожил глава Минприроды России.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, угроза распространения сибирского шелкопряда актуальна не только для Иркутской области, но и для других регионов Сибири.