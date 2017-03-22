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09:36 (мск), источник: Губерния онлайн

Полковника-взяточника осудили в Хабаровске

Начальник учебного центра получал деньги от нарушителей устава, которые стремились избежать наказания, и от военнослужащих, мечтавших об очередном звании.

В Хабаровском гарнизонном военном суде 39-летнему полковнику запаса вынесли приговор за взятки в особо крупном размере, сообщает портал «Губерния». Мужчину обвиняли в нескольких эпизодах, связанных не только со взяточничеством, но и вымогательством денег у подчиненных.

Фигурант уголовного дела служил в войсковой части, расположенной в селе Князе-Волконском, и занимал должность начальника учебного центра. За полгода он успел проявить себя не с лучшей стороны.

В управление ФСБ по Восточному военному округу поступила информация о том, что полковник превышал свои должностные полномочия. Фигурант знал, что некоторые из его коллег иногда действовали не по уставу. От того, насколько серьезным было нарушение, зависела и сумма, которую командир требовал с провинившегося офицера.

Из материалов дела следует, что деньги полковник брал и за услуги — например, за содействие в продвижении по службе или присвоении очередного звания. За шесть месяцев работы в новой должности мужчина получил от подчиненных 327 тысяч рублей, что по меркам закона считается крупной суммой.

Сразу после задержания полковник был уволен в запас. Фигуранта уголовного дела приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима со штрафом в 4 млн рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

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