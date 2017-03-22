По пути в Красноярск дальнобойщик украл 3 тонны сыра

Недалеко от Барнаула пропали 3 тонны творожного и плавленного сыра. Груз должны были доставить в гастрономы сети «Красный Яр» 21 марта, однако фура до места назначения так и не доехала. Об этом сообщили в пресс-службе сети красноярских гастрономов.

Предварительно установлено, что грузовик выехал из Барнаула в Красноярск еще 16 марта. В большегрузе находилось 3 тонны сыра собственной марки «Красного Яра» «Село Маслобоево».

«Но практически сразу после выезда водитель сменил маршрут и отвез груз в частный дом под Барнаулом. После водитель не выходил на связь вплоть до 22 марта», — говорится в сообщении.

В настоящее время транспортная компания, которая занималась перевозкой, написала заявление в полицию. Гастрономы «Красный Яр», в свою очередь, готовят претензию к данной компании. Отмечается, что груз пока не нашелся.