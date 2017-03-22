Началось заседание суда по делу Сандакова. Приехала Чудновец

Поддержать Сандакова приехала осужденная за репост в социальной сети «ВКонтакте», а затем оправданная за отсутствием состава преступления Евгения Чудновец, передает корреспондент «ФедералПресс».

Чудновец приехала в Челябинск вместе с гражданским мужем Андреем Мясниковым и известным правозащитником Андреем Бабушкиным. Она заявила, что полностью поддерживает семью Сандакова и сейчас активно интересуется правозащитной деятельностью. Бабушкин назвал дело резонансным и сфабрикованным. В качестве свидетеля обвинения в суд вызвали бывшего главу Миасса Игоря Войнова.