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09:24 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Началось заседание суда по делу Сандакова. Приехала Чудновец

ЧЕЛЯБИНСК, 22 марта, РИА ФедералПресс. Сегодня, 22 марта, в Советском районном суде Челябинска проходит очередное заседание по делу бывшего вице-губернатора Николая Сандакова, обвиняемого во взятках, мошенничестве и подстрекательстве к взлому электронной почты.

Поддержать Сандакова приехала осужденная за репост в социальной сети «ВКонтакте», а затем оправданная за отсутствием состава преступления Евгения Чудновец, передает корреспондент «ФедералПресс».

Чудновец приехала в Челябинск вместе с гражданским мужем Андреем Мясниковым и известным правозащитником Андреем Бабушкиным. Она заявила, что полностью поддерживает семью Сандакова и сейчас активно интересуется правозащитной деятельностью. Бабушкин назвал дело резонансным и сфабрикованным. В качестве свидетеля обвинения в суд вызвали бывшего главу Миасса Игоря Войнова.

Напомним, по версии следствия, Сандаков путем обмана похитил у главы Озерска Евгения Тарасова 1,5 млн рублей, дав обещание посодействовать в его назначении на пост главы Магнитогорска. Дело о мошенничестве рассматривается вместе с делом о подстрекательстве к взлому электронной почты.

Следствие полагает, что бывший замгубернатора взломал электронные ящики политолога Александра Подопригоры и журналиста Александра Полозова.

«ФедералПресс» продолжает следить за развитием событий.

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