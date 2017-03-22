Началось заседание суда по делу Сандакова. Приехала Чудновец
ЧЕЛЯБИНСК, 22 марта, РИА ФедералПресс. Сегодня, 22 марта, в Советском районном суде Челябинска проходит очередное заседание по делу бывшего
ЧЕЛЯБИНСК, 22 марта, РИА ФедералПресс. Сегодня, 22 марта, в Советском районном суде Челябинска проходит очередное заседание по делу бывшего
Поддержать Сандакова приехала осужденная за репост в социальной сети «ВКонтакте», а затем оправданная за отсутствием состава преступления Евгения Чудновец, передает корреспондент «ФедералПресс».
Чудновец приехала в Челябинск вместе с гражданским мужем Андреем Мясниковым и известным правозащитником Андреем Бабушкиным. Она заявила, что полностью поддерживает семью Сандакова и сейчас активно интересуется правозащитной деятельностью. Бабушкин назвал дело резонансным и сфабрикованным. В качестве свидетеля обвинения в суд вызвали бывшего главу Миасса Игоря Войнова.
Напомним, по версии следствия, Сандаков путем обмана похитил у главы Озерска Евгения Тарасова 1,5 млн рублей, дав обещание посодействовать в его назначении на пост главы Магнитогорска. Дело о мошенничестве рассматривается вместе с делом о подстрекательстве к взлому электронной почты.
Следствие полагает, что бывший замгубернатора взломал электронные ящики политолога Александра Подопригоры и журналиста Александра Полозова.
«ФедералПресс» продолжает следить за развитием событий.