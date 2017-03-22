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09:26 (мск), источник: АиФ Челябинск

Молодая челябинка погибла во время купания

Тело девушки нашли в ванне.

Жительница Челябинска погибла, принимая ванну, сообщает Telefakt.ru со ссылкой на собственные источники.

Тело 20-летней девушки обнаружили в квартире одного из домов по улице Кирова днём 21 марта. Предварительная версия случившегося — несчастный случай, в результате которого челябинка утонула. Точную причину смерти девушки следователи установят после проверки и экспертизы.

Напомним, ранее правоохранители в Магнитогорске выясняли обстоятельства смерти девочки, которая появилась на свет во время домашних родов: предварительный осмотр не выявил на теле новорождённой признаков убийства.

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